Черногория ужесточила правила въезда для граждан Украины

Со 2 января 2022 года в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы, сообщает пресс-служба посольства Украины в этой стране.
«Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов: 1. Подтверждение проведения полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда; 2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР- или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней)», — указывается в сообщении в Facebook.
В обоих случаях также необходимо иметь или негативный ПЦР-тест не старше 72 часов, или экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.
Указанные условия действуют до 12 января.
Ранее для въезда в Черногорию необходимо было предъявить только негативный тест.
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