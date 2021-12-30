Саакашвили вернули из военного госпиталя в тюрьму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 20 ноября проходил курс лечения в военном госпитале города Гори, доставлен обратно в тюрьму № 12 города Рустави. Об этом в четверг сообщает телеканал «Рустави 2».
По его данным, перевод политика произошел в ночь на четверг. Камера телеканала зафиксировала, как с территории госпиталя выехал эскорт автомобилей, состоящий из реанимобиля, машин конвоиров и правоохранителей. По утверждению «Рустави 2», в нем находился Саакашвили. Позже эта же колонна въехала во двор руставской тюрьмы. Поздно ночью власти также мобилизовали дополнительные силы полиции, которые расположились на территории соответствующего пенитенциарного учреждения.
Минюст Грузии официальных комментариев пока не делал, однако адвокаты и соратники Саакашвили уверены, что он уже доставлен из госпиталя в тюрьму.
Саакашвили впервые решили перевезти из госпиталя в тюрьму 27 декабря, однако после того, как ему сообщили об этом решении, политик стал сопротивляться, потерял сознание. Специальная пенитенциарная служба на время решила отложить исполнение этого решения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016