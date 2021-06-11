Войти
Трамп попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания
дружба народов
Трамп попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания
Путин боится ракет НАТО в Харькове и Днепропетровске
дружба народов
Путин боится ракет НАТО в Харькове и Днепропетровске

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

«Зеленая сделка» зеленой команды: Украина останется без угля и без шахт

453
«Зеленая сделка» зеленой команды: Украина останется без угля и без шахт

Президент Украины Владимир Зеленский, заключив очередную «многообещающую» сделку с ЕС, намерен закрыть все украинские шахты и оставить на произвол судьбы сотни тысяч украинских шахтеров. Речь идет о так называемой «Зеленой сделке», в результате которой Украина взяла на себя обязательство в ближайшее время прекратить использовать все ископаемые источники энергии, в частности уголь, и перейти в основном на «зеленую энергетику».

Об этом пишет журналист Игорь Смолов.

Он напоминает, что в 2013 году добыча угля в нашей стране составляла 83,5 млн т, а в 2019 году — упала до 31,21 млн т, то есть почти в три раза. Ситуация заставила украинские власти закупать уголь даже в Южной Африке. В январе-апреле 2021 года Украина закупила в России уголь на 394,75 млн долл. (доля РФ в украинском импорте угля — 60,18%), в США — на 141,36 млн долл. (21,55%), в Казахстане — на 79,11 млн долл. (12,06%). И все это отражается в платежках населения за электричество и тепло.

При этом в конце 2019 года премьер Шмыгаль заявил, что с помощью ЕС Украина существенно сократит количество угольных шахт, а в будущем — полностью откажется от ископаемого топлива в пользу зеленой энергетики.

«В самой Европе не все довольны таким движением к «климатическому нейтралитету» (этим термином в «Зеленой сделке» называется использование возобновляемых источников энергии). Так Польша, Чехия и Болгария, которые зависят от угля и у которых есть своя развитая угольная добыча, высказывали резкую критику в адрес данного проекта. Однако, их фактически вынудили присоединиться к сделке, пообещав взамен мощные финансовые вливания.

Украине же не пообещали ничего подобного. Так, для закрытия шахт в Украине, Германия готова выделить в помощь украинским шахтерам аж... 20 миллионов долларов. Не думаю, что остальные страны раскошелятся на большие суммы. Таким образом, шахтерам придется рассчитывать на самих себя. А когда было иначе?

Заключив «Зеленую сделку» с ЕС, Зеленский фактически единолично решил судьбу сотен тысяч шахтеров Украины, которые будут никому не нужны в «новой экологичной Европе».

В Украине на сегодняшний день 65 городов полностью зависят от работы предприятий по добыче угля. Речь идет о сотнях тысяч людей, которые должны и дальше кормить свои семьи, несмотря на желание Зеленского и Шмыгаля выслужиться перед европейскими дяденьками.

С другой стороны, олигархи, которые в том числе финансируют Зеленского и могли бы убедить правительство не поддерживать «Зеленую сделку», — молчат. Они годами пользовались углем, продавали его за рубеж, получали баснословные барыши, а сейчас решили просто закрыть «бизнес» и оставить шахтеров без средств к существованию, прикрываясь европейскими требованиями.

Но они не учли шахтерский дух.

Шахтерские бунты — это важная часть украинской истории. Самый известный и масштабный шахтерский бунт — это марш 1993 года, который привел к досрочному завершению президентства Леонида Кравчука и перевыборам в Верховную Раду.

Читайте также: Полномочия по утверждению тарифов на теплоснабжение передают местным властям

У шахтеров есть всё необходимое для того, чтобы заявить о себе. Шахтеры могут требовать у власти гарантий их обеспеченного будущего. У политических партий — квот в проходной части списков в парламент. А для детей — расширения квот на поступления в ВУЗы. И это, не говоря о базовых потребностях — таких как обязательное обеспечение всех средств защиты, своевременная выплата заработной платы и ее достойный уровень.

Шахтеры молчать не будут, и в этом Зе-команда просчиталась, как и во многом другом за свою политическую «карьеру». Нынешняя власть не успеет получить бонусы (читай — барыши) от присоединения к очередному проекту ЕС, а вот шишки на противостоянии с шахтерами набьет себе очень скоро», — отмечает он.

ЕС, уголь, зеленая энергетика, Зеленая сделка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 июня 2021
Четверг, 10 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016