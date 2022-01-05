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Медведчук: Закрытие Зеленским пяти телевизионных каналов - это агония власти

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Медведчук: Закрытие Зеленским пяти телевизионных каналов - это агония власти

Закрыв за год пять телеканалов, президент Украины Владимир Зеленский показал всю агонию нынешней власти. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Говоря о принятой правительством Стратегии информационной безопасности, Медведчук отметил, что «вот этот документ, который я прочитал, я считаю, что его можно охарактеризовать так, это агония власти».

«Вот точно также власть закрыла в течение года пять телевизионных каналов. Но я не думаю, что вы найдете хоть одну страну, где закрывали за год пять телевизионных каналов, это действительно рекорд. Видимо власть Зеленского этим гордится, вот вам результат того, поэтому и в этом, и в том, что делается, я вижу просто агонию власти», — указал народный депутат.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов — «Перший Незалежний» и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала «Перший Незалежний» после судебной победы и восстановления спутникового вещания — это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае «Первого Независимого» — наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман подчеркнула, что Владимир Зеленский продолжает гробить независимую журналистику. Но это его не спасет от скорого и окончательного краха. Потому что в оппозиции к нему уже не только независимые телеканалы и сайты. В оппозиции к провальной политике нынешней власти — вся Украина.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы «Перший Незалежний» и UkrLive, а также медиахолдинг «Новости», который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

На фоне закрытия двух телеканалов народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому объявить мобилизацию в армию женщин — журналисток закрытых телеканалов. А его коллега Василий Нимченко заявил, что решение СНБО о прекращении вещания телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний» является признаком информационного рейдерства и узурпации власти, которая уже перешла на уровень диктатуры.

Журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов «UkrLive» и «Перший Незалежний» обратились с открытым письмом к мировому сообществу — европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям — с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине. Мировому сообществу напомнили и о том, что «112 Украина», NEWSONE и ZIK, «UkrLive» и «Перший Незалежний» не единственные жертвы действующего режима Зеленского. Ведь власть всеми способами пытается влиять на работу государственного телеканала «ДОМ», общественного вещателя «UA: Первый», телеканалов «НАШ», «Эспрессо», «Прямой», «Украина» и «Украина 24», интернет-изданий «Страна.ua» и «Шарий.net».

СМИ, Виктор Медведчук, блокировка телеканалов
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