У Порошенко обнародовали выдержку из решения суда об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал»

Адвокат лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Игорь Головань обнародовал выдержку из постановления суда об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал», а также соответствующую выдержку из прокурорского ходатайства.

«Вот же скриншот постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое ее честь Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и „очепятками“ переписала. А там черным по белому: ГП „ТРК“ НБМ — ЗАПОРОЖЬЕ» и ООО Телекомпания «АВТОР ТВ». Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов«, — написал Головань в соцсети Facebook.

При этом, уточнил адвокат, доли Порошенко в капитале этих юридических лиц нет.

«Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО „Свободные медиа“, учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы», — подчеркнул он.

Головань также отметил, что вместо кода ООО Телекомпания «АВТОР ТВ» в документах указан код другого актива ООО «Свободные медиа» — ООО «ТРК «Экспресс-информ».

Напомним, вчера Печерский райсуд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество Порошенко.

Партия «Европейская солидарность» 6 января заявила, что Печерский районный суд Киева, вынося решение об аресте активов Порошенко, арестовал также имущество телеканалов «Прямой» и «5 канал».

ГБР в свою очередь 7 января назвало ложной информацию о якобы наложении ареста на активы телеканалов «Прямой» и «5 канал», владельцем которых является медиахолдинг «Свободные медиа» и заявило, что арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался.