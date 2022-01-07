У Порошенко обнародовали выдержку из решения суда об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал»

Адвокат лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Игорь Головань обнародовал выдержку из постановления суда об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал», а также соответствующую выдержку из прокурорского ходатайства.
«Вот же скриншот постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое ее честь Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и „очепятками“ переписала. А там черным по белому: ГП „ТРК“ НБМ — ЗАПОРОЖЬЕ» и ООО Телекомпания «АВТОР ТВ». Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов«, — написал Головань в соцсети Facebook.
При этом, уточнил адвокат, доли Порошенко в капитале этих юридических лиц нет.
«Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО „Свободные медиа“, учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы», — подчеркнул он.
Головань также отметил, что вместо кода ООО Телекомпания «АВТОР ТВ» в документах указан код другого актива ООО «Свободные медиа» — ООО «ТРК «Экспресс-информ».
Напомним, вчера Печерский райсуд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество Порошенко.
Партия «Европейская солидарность» 6 января заявила, что Печерский районный суд Киева, вынося решение об аресте активов Порошенко, арестовал также имущество телеканалов «Прямой» и «5 канал».
ГБР в свою очередь 7 января назвало ложной информацию о якобы наложении ареста на активы телеканалов «Прямой» и «5 канал», владельцем которых является медиахолдинг «Свободные медиа» и заявило, что арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016