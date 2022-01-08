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Бывшего премьера Казахстана задержали по подозрению в госизмене

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Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана и экс-премьер Карим Масимов задержан, сообщает пресс-служба ведомства.

Его подозревают в государственной измене. Масимова и других фигурантов дела поместили в ИВС.

Дело по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (госизмена) было заведено еще 6 января, уточнили в комитете. В тот же день Масимова задержали, однако КНБ сообщил об этом только сейчас. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.

Масимов — бывший премьер-министр Казахстана, он возглавлял правительство с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год. В промежуток между двумя сроками он занимал должность руководителя администрации президента. В сентябре 2016 года Масимов был назначен главой КНБ.

Президент Касым-Жомарт Токаев снял его с должности 6 января на фоне массовых протестов.

Кроме Масимова, после начала протестов в отставку ушло правительство Казахстана. Токаев принял отставку кабмина 5 января. Он отметил, что на министрах лежит «особая вина за допущение протестной ситуации», так как они не справились со сдерживанием инфляции. Члены правительства будут исполнять свои обязанности, пока не будет утвержден новый состав.

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Помимо этого, Токаев сместил с поста главу Совета безопасности Казахстана, экс-президента Нурсултана Назарбаева. Он пояснил, что принятых на фоне протестов мер недостаточно и пообещал «действовать максимально жестко». Совет Токаев возглавил сам. 7 января издание Orda.kz сообщало о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, однако позднее назвало информацию ошибкой.

Казахстан, Карим Масимов
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