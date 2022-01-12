В Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО

В Брюсселе началась первая за два с половиной года встреча совета Россия — НАТО.

Как отмечают СМИ, перед ее началом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман поздоровались за руку.

Встреча продолжает переговоры России и США по «гарантиям безопасности», которые состоялись 9-10 января в Женеве. Как ожидается, стороны постараются обсудить взаимные опасения. Планируется, что мероприятие продлится около трех часов.

Завтра состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.