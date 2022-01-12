Следствие хочет повезти Порошенко в суд прямо с самолета

Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в отношении пятого президента Украины (2014-2019), народного депутата Украины Петра Порошенко в день его возвращения из-за границы, которое, по данным СМИ, запланировано на понедельник, 17 января.

«Уклонение пятым президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения», — сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) в среду.

В сообщении отмечается, что в декабре 2021 года сотрудники ГБР пытались вручить политику повестку о вызове для проведения процессуальных действий, «но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении», после чего следователь по согласованию с и.о. генпрокурора Украины обратился в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании меры пресечения, однако нардеп уклонился от явки в суд, в связи с чем ходатайство так и не было рассмотрено следственным судьей.

Как сообщалось, адвокаты Порошенко обратились в Печерский суд с требованием назначить судебное заседание о применении к их подзащитному меры пресечения на день его возвращения в Украину, 17 января. Адвокат Илья Новиков напомнил, что политик 17 января возвращается в Киев, прилетает в аэропорт «Жуляны» им.Сикорского и его собираются встречать «много людей».

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое согласно государственным реестрам принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.