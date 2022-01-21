Во сколько обойдется создание и поддержка бизнес-сайта

Построение успешного бизнеса в 21 веке невозможно без наличия официального сайта компании. Онлайн-платформа является визитной карточкой любого коммерческого предприятия. Она повышает узнаваемость бренда, способствует притоку новых клиентов и увеличению темпов продаж. По мнению руководителя веб-агентства «Красный хамелеон», специализирующегося на разработке на Laravel, любой бизнес-сайт должен быть информативным и соответствовать требованиям продвигаемого проекта.
Сразу стоит сказать, что создание онлайн-площадки — это не самая дешевая услуга. Даже простейшие сайты требуют некоторых финансовых вложений, но при грамотном продвижении созданный веб-ресурс может привести начинающего предпринимателя к желаемым целям.
Расценки на верстку сайта в первую очередь зависят от его типа, масштаба и предполагаемого функционала. По усредненной статистике можно выделить такие показатели:
Также при создании сайта часть бюджета идет на тестирование платформы. Этим занимается либо студия девелопмента, либо специализированные компании.
Чтобы сайт стал популярным и обеспечивал надлежащую конверсию, нужно потратиться на такие услуги:
Точные расценки зависят от объема и характера выполняемых работ.
Без такого дополнения крайне сложно наладить контакт с клиентами. Среди лучших онлайн-консультантов можно выделить JivoSite, Chatra, Umnico. На такие программы понадобится выделять по 8-10 долларов в месяц (в зависимости от тарифного плана).
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