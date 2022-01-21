Войти
Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения
дружба народов
Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО
позиция
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Во сколько обойдется создание и поддержка бизнес-сайта

200
Во сколько обойдется создание и поддержка бизнес-сайта

Построение успешного бизнеса в 21 веке невозможно без наличия официального сайта компании. Онлайн-платформа является визитной карточкой любого коммерческого предприятия. Она повышает узнаваемость бренда, способствует притоку новых клиентов и увеличению темпов продаж. По мнению руководителя веб-агентства «Красный хамелеон», специализирующегося на разработке на Laravel, любой бизнес-сайт должен быть информативным и соответствовать требованиям продвигаемого проекта.

Сколько стоит разработка сайта?

Сразу стоит сказать, что создание онлайн-площадки — это не самая дешевая услуга. Даже простейшие сайты требуют некоторых финансовых вложений, но при грамотном продвижении созданный веб-ресурс может привести начинающего предпринимателя к желаемым целям.

Расценки на верстку сайта в первую очередь зависят от его типа, масштаба и предполагаемого функционала. По усредненной статистике можно выделить такие показатели:

  1. Сайт-визитка — простенький веб-ресурс, который стоит порядка 14 000 гривен.
  2. Шаблонный сайт — относительно простой тип онлайн-площадки, создаваемый на базе готовой структуры. Его средние расценки такие же, как в первом пункте.
  3. Корпоративный сайт — специфический вид онлайн-платформы, предназначенный для внутренних сотрудников компании. Цена — порядка 20 000 гривен.
  4. Интернет-магазин — сайт с развитым бэкендом. На нем можно оформлять заказы и оплачивать их. Средняя цена — порядка 22 000 гривен.
  5. Эксклюзивный сайт — площадка создается с нуля, имеет уникальное оформление и свой набор функций. Средние расценки находятся в районе 30 000 гривен.

Также при создании сайта часть бюджета идет на тестирование платформы. Этим занимается либо студия девелопмента, либо специализированные компании.

Стоимость поддержки

Чтобы сайт стал популярным и обеспечивал надлежащую конверсию, нужно потратиться на такие услуги:

  • SEO-продвижение
  • копирайтинг;
  • ведение страниц в социальных сетях со ссылками для перехода на основной ресурс;
  • рекламная кампания в интернете.

Точные расценки зависят от объема и характера выполняемых работ.

Установка онлайн-помощника

Без такого дополнения крайне сложно наладить контакт с клиентами. Среди лучших онлайн-консультантов можно выделить JivoSite, Chatra, Umnico. На такие программы понадобится выделять по 8-10 долларов в месяц (в зависимости от тарифного плана).

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 января 2022
Четверг, 20 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016