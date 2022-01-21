Во сколько обойдется создание и поддержка бизнес-сайта

Построение успешного бизнеса в 21 веке невозможно без наличия официального сайта компании. Онлайн-платформа является визитной карточкой любого коммерческого предприятия. Она повышает узнаваемость бренда, способствует притоку новых клиентов и увеличению темпов продаж. По мнению руководителя веб-агентства «Красный хамелеон», специализирующегося на разработке на Laravel, любой бизнес-сайт должен быть информативным и соответствовать требованиям продвигаемого проекта.

Сколько стоит разработка сайта?

Сразу стоит сказать, что создание онлайн-площадки — это не самая дешевая услуга. Даже простейшие сайты требуют некоторых финансовых вложений, но при грамотном продвижении созданный веб-ресурс может привести начинающего предпринимателя к желаемым целям.

Расценки на верстку сайта в первую очередь зависят от его типа, масштаба и предполагаемого функционала. По усредненной статистике можно выделить такие показатели:

Сайт-визитка — простенький веб-ресурс, который стоит порядка 14 000 гривен. Шаблонный сайт — относительно простой тип онлайн-площадки, создаваемый на базе готовой структуры. Его средние расценки такие же, как в первом пункте. Корпоративный сайт — специфический вид онлайн-платформы, предназначенный для внутренних сотрудников компании. Цена — порядка 20 000 гривен. Интернет-магазин — сайт с развитым бэкендом. На нем можно оформлять заказы и оплачивать их. Средняя цена — порядка 22 000 гривен. Эксклюзивный сайт — площадка создается с нуля, имеет уникальное оформление и свой набор функций. Средние расценки находятся в районе 30 000 гривен.

Также при создании сайта часть бюджета идет на тестирование платформы. Этим занимается либо студия девелопмента, либо специализированные компании.

Стоимость поддержки

Чтобы сайт стал популярным и обеспечивал надлежащую конверсию, нужно потратиться на такие услуги:

SEO-продвижение

копирайтинг;

ведение страниц в социальных сетях со ссылками для перехода на основной ресурс;

рекламная кампания в интернете.

Точные расценки зависят от объема и характера выполняемых работ.

Установка онлайн-помощника

Без такого дополнения крайне сложно наладить контакт с клиентами. Среди лучших онлайн-консультантов можно выделить JivoSite, Chatra, Umnico. На такие программы понадобится выделять по 8-10 долларов в месяц (в зависимости от тарифного плана).