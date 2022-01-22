Цена биткоина рухнула до уровня июля прошлого года

Стоимость биткоина снизилась до 35 тысяч долларов впервые с июля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
К обеду по Киеву на крупнейшей по торговле криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 8,9% — до 35,4 тысячи долларов. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин падал на 9% — до 34,9 тысячи долларов.
Аналитики связывают удешевление криптовалюты с влиянием фондовых рынков. Двадцатого января основные фондовые индексы США заметно опустились, причем самое заметное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. В пятницу азиатские биржи в основном закрылись в минусе, европейские фондовые рынки тоже упали.
По информации поставщика данных о цифровых активах Kaiko, биткоин демонстрировал сильную корреляцию с динамикой фондовых рынков с сентября 2020 года.
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