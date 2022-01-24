Переговоры советников «нормандского формата» пройдут в среду в Париже

Встреча политических советников «нормандского формата» пройдет в Париже 26 января. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в российской делегации.

«Переговоры политических советников „нормандского формата“ пройдут 26 января в Париже», — подтвердил собеседник агентства. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

6 января в Москве прошли переговоры Козака с политическими советниками по нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. 10 января внешнеполитические советники лидеров стран «нормандского формата», Германии и Франции, провели в Киеве встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Последняя очная встреча политсоветников «нормандского формата» прошла 12 января прошлого года в Берлине. После этого контакты в составе «четверки» проходили в режиме видеоконференции.