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Полиция в ФРГ провела операцию из-за 32 нетрезвых моряков из РФ и Украины

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В аэропорту Франкфурта-на-Майне проведена масштабная полицейская операция в связи с противоправными действиями группы из 32 нетрезвых моряков из России и Украины. Нарушители следовали на родину рейсом из столицы Намибии Виндхука с пересадкой в Германии, сообщила в понедельник, 24 января, федеральная полиция в крупнейшем немецком аэропорту.

«После того как они, несмотря на неоднократные просьбы, отказывались надеть защитные маски, бодро употребляли пронесенные с собой алкогольные напитки и не обращали внимания на указания экипажа, капитан еще в воздухе вызвал федеральную полицию», — заявил представитель ведомства. По его словам, трое из мужчин также приставали к бортпроводницам.

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После посадки самолета ранним утром 23 января группу моряков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, встретило большое число служащих федеральной и земельной полиции, сообщается далее. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, 13 из них пришлось заплатить до 530 евро, еще трем, подозревающимся в домогательствах в отношении членов экипажа, — по 1030 евро. После этого группа смогла продолжить свое путешествие без дальнейших происшествий, говорится далее в заявлении.

полиция, ФРГ
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