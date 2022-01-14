Курс еврооблигаций Украины продолжает падение из-за опасений начала войны

Ухудшение ожиданий участников рынка в отношении возможного нападения России на Украину привели к новому падению котировок еврооблигаций Украины в пятницу на 2,5-3,6% (в зависимости от срока погашения).

Согласно котировкам в агентстве Bloomberg, цена наиболее «коротких» бумаг с погашением в этом году потеряла 2,8%, вследствие чего ставка по ним подскочила с 14,25% до 19,5%.

Еврооблигации с погашением в 2023 году снизились в цене на 2,5%, что привело к росту доходности примерно с 12,2% до 14,1%.

Падение цен еврооблигаций с погашением в 2024-2025 гг. на 3-2,5% привело к росту их доходности почти на 1,7-1 процентных пункта — примерно до 13,5% и 12,2% соответственно.

Ставки по бумагам с погашением в 2026-2027 гг., подешевевшим в четверг примерно на 3%, достигли соответственно 11,5% и 11%.

Лишь самые «длинные» еврооблигации с погашением в 2032 году, хоть и потеряли в цене больше других — почти 3,6%, но все же сохраняют пока самую низкую доходность к погашению — 10,6% годовых, подчеркнув ярко выраженную инверсию кривой доходности (когда ставки по «коротким» бумагам выше, чем по «длинным»).

Помимо этого, после падения накануне почти на 7% в пятницу еще на 2,7% подешевели и ВВП-варранты: теперь их цена составляет около 77,3% от номинала.

Распродажа украинских бумаг затронула и выпуски корпоративных еврооблигаций. В частности, бумаги агрохолдинга «МХП» с погашением в 2024 году после снижения цены в четверг на 1,1% в пятницу подешевели еще на 3,3%, в результате чего за два дня их доходность к погашению выросла с 7,7% до 10,1% годовых.