В Париже началась встреча политсоветников «нормандской четверки»

Встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция и Украина) началась в Елисейском дворце.

Украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую — заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Встреча проходит на фоне обвинений РФ в том, что та якобы готовится к агрессии против Украины.