Россияне вывели Черноморский флот на учения

Более 20 кораблей, боевых катеров и судов российского Черноморского флота вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске якобы для участия в учениях, которые будут проведены в акватории Черного моря, сообщила в среду пресс-служба ЧФ РФ.

«В рамках учения в Черном море в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.