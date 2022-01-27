В «оранжевой» зоне карантина по-прежнему остаются 14 областей Украины

В «оранжевой» зоне эпидопасности по COVID-19 по-прежнему остаются 14 областей, сообщается в таблице индикаторных показателей для определения регионов с распространением COVID-19 на сайте Министерства здравоохранения.

Коэффициент выявления случаев инфицирования в Украине находиться на уровне 19,8% при норме в 20%. В то же время выделяются Сумская (40,6%), Житомирская (35,4%), Тернопольская (27,6%) и Черниговская (26,7%) области.

По динамике уровня госпитализаций при норме в 50% лидируют три области — Волынская (66,4%), Житомирская (56,6%) и Львовская (53,2%).

На сегодня «красный» уровень эпидопасности установлен для Ивано-Франковской и Ривненской областей. Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что в ближайшее время «красную» зону может перейти Черновицкая область. Предпосылки последовать за ней остаются также у Львовской области.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к «красной» зоне.

«Красный» уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионе. Запрещается работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос, работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д., работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей, работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.