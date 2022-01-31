Одному из заместителей Кличко сообщили о подозрении

Столичные правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей главы Киевской городской государственной администрации, а также бывшему ликвидатору ОАО «Радикал» по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения, что повлекло за собой тяжкие последствия.

«Один из заместителей главы КГГА с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО „Радикал“, также на него возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды. В течение 2014-2021 годов на территории завода „Радикал“ не проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризацию этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории составляет около 200 тыс. тонн», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины в понедельник.

В результате засорения опасными отходами территории завода и длительного непроведения каких-либо мер, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, экологии нанесен ущерб в размере более 40 млрд грн.

«Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО „Радикал“, на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества», — подчеркивают в ОГП.