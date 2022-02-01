Зеленский встретился с Джонсоном в Мариинском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский встретил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Мариинском дворце.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский и Джонсон проводят встречу в Киеве.

«Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находится в нашей стране с рабочим визитом», — отметили в ОП.

Также под председательством Зеленского и Джонсона состоятся украино-британские переговоры.

Ранее Джонсон обещал во время своих переговоров с президентом Украины найти дипломатическое разрешение споров с Москвой и «избежать дальнейшего кровопролития».

Накануне визита Джонсона в столицу Украины правительство Великобритании объявило о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов (более 118 млн долларов) на поддержку стабильного управления и энергетической независимости Украины от России.

Джонсон также надеется поговорить с Путиным во время визита в Москву на этой неделе.