Жители Германии видят наибольшую угрозу безопасности в России и Китае

Жители Германии воспринимают Россию и Китай как страны, от которых исходит наибольшая угроза миру. К такому выводу приводит ежегодное исследование Sicherheitsreport 2022 Института изучения общественного мнения в Алленсбахе и Центра стратегии и высшего менеджмента, результаты которого опубликованы во вторник, 1 февраля.

Как выяснили социологи, за год удвоилось число респондентов (с 32 до 66 процентов), которые считают, что от России исходит большая угроза. На востоке Германии этот показатель значительно ниже — 45 процентов. При этом по результатам опроса 2020 года Россия занимала лишь пятое место в списке наиболее опасных стран.

Китай, по мнению 60 процентов опрошенных, также представляет угрозу безопасности. Год назад так считали 46 процентов жителей ФРГ. В то же время по сравнению с этими двумя странами менее опасными немцам представляются КНДР, Иран и Афганистан.

В связи с опасениями возможных международных конфликтов возрастает поддержка немцами бундесвера (79%) и членства Германии в НАТО (72%). Однако она резко снижается, когда речь заходит о вкладе ФРГ в коллективную оборону альянса: лишь 44% опрошенных выступают за то, чтобы Германия оказала военную поддержку при нападении на одну из стран-членов НАТО. В случае нападения России на страны Балтии этот показатель еще ниже: только 39% западных и 20% восточных немцев поддержали бы помощь бундесвера НАТО. В то же время около половины респондентов выступают за то, чтобы Германия вывела бундесвер из всех международных миссий.

При этом «боязнь международных конфликтов» занимает лишь третье место (62%) в списке «главных страхов немцев» в 2022 году. На первом и втором местах — «инфляция и рост цен» (70%) и «экономические последствия пандемии коронавируса» (66%). В Топ-10 угроз безопасности, по мнению участников опроса, попали также «бесконечная пандемия» (60%), «растущее расслоение общества» и «рост преступности и насилия» (по 59%), «раскол в обществе» и «недостаток доступного жилья» (по 56%), «изменение климата» (54%), «неопределенность с пенсией» (53%), «опасение новой волны беженцев» (52%) и «общая неопределенность того, как ситуация будет развиваться в будущем» (51 процент).

Значительные изменения претерпело отношение немцев к коронавирусу. Число тех, кто считает, что политика не в состоянии контролировать пандемию, за год возросло с 50% до 60 процентов. Одновременно с 43% до 31% снизилось число опрошенных, опасающихся стать жертвой коронавируса. Большинство жителей Германии по-прежнему считают, что безопасность важнее свобод, однако сейчас так думают две трети (66%) респондентов. Год назад этот показатель составлял более трех четвертей (77%) населения страны.