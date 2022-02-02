Встреча советников лидеров Нормандской четвёрки может состояться на следующей неделе

Встреча советников лидеров Нормандской четвёрки планируется на следующую неделю, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По состоянию на сейчас на следующую неделю уже планируется их встреча, как и было договорено в Париже. Но сейчас нет смысла подтверждать какую-то конкретику, потому что всё может ещё 30 раз поменяться», — сказал Кулеба на брифинге в Киеве в среду.

Он также обратил внимание на то, что пока идёт накопление войск РФ вдоль границ Украины, на Донбассе есть дни, когда не фиксируется ни одного нарушения.

«Это, кстати, была одна из договорённостей советников о том, что «давайте на Донбассе успокоим ситуацию», — уточнил Кулеба.