Украина получила запрос США на назначение посла в нашей стране

Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, МИД уже запустило процедуру согласования её кандидатуры, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустило соответствующую процедуру согласования её кандидатуры», — сказал Кулеба на брифинге в Киеве в среду.

На сайте Госдепа сказано, что Бринк более двадцати лет на дипломатической службе и большую часть этого срока она фокусировалась на Европе и Евразии.

С 2015 года она занимает пост заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепе, отвечая за Восточную Европу, Кавказ и затяжные конфликты в Европе.

Посол Бринк говорит на русском и сербском языках, на базовом уровне — по-грузински и по-французски.