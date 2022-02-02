Украина получила запрос США на назначение посла в нашей стране

Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, МИД уже запустило процедуру согласования её кандидатуры, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустило соответствующую процедуру согласования её кандидатуры», — сказал Кулеба на брифинге в Киеве в среду.
На сайте Госдепа сказано, что Бринк более двадцати лет на дипломатической службе и большую часть этого срока она фокусировалась на Европе и Евразии.
С 2015 года она занимает пост заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепе, отвечая за Восточную Европу, Кавказ и затяжные конфликты в Европе.
Посол Бринк говорит на русском и сербском языках, на базовом уровне — по-грузински и по-французски.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016