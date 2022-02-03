В Украину из США доставили уже седьмую партию оружия

Грузовой самолет с боеприпасами из США приземлился в четверг в международном аэропорту Борисполь. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«В Борисполе приземлилась седьмая американская птица! На этот раз — 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов», — написал он в Twitter.

Резников пообещал, что эта партия не станет последней. «Продолжение следует», — заверил министр.

Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общей массой более 90 тонн прибыла в Украину из США 22 января. На следующий день в Киев доставили второй груз — американское оружие массой более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, в Украину прибыл третий самолет, с летальным вооружением. Еще 81 тонну боеприпасов разного калибра Киев получил из США 28 января. 31 января Резников сообщил о прибытии в Киев пятого самолета с 84 тоннами американских боеприпасов различного калибра, а уже на следующий день — шестого борта с 84 тоннами вооружения.

Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн.