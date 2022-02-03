НАБУ объявило в розыск нардепа от «Слуги народа»

Национальной антикоррупционное бюро расследований в четверг, 3 февраля, объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ», — отмечают в Бюро.

«31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не уведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск», — сообщает пресс-служба НАБУ.

При этом, на сайте ведомства в четверг также была обнародована повестка о вызове Кузьминых на допрос на 10:00 7 февраля.

Кузьминых подозревают в махинациях с закупками медоборудования для больниц. Нардепу вменяют создание схемы, в рамках которой он обеспечивал отдельным фирмам победу на тендерах в обмен на откат в 30%.

Как сообщалось, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата во время получения взятки в 558 тыс. грн.

«По информации следствия, депутат получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», — сообщало НАБУ.

Напомним, 31 января генпрокурор Венедиктова сообщила, что подписала подозрение народному депутату Кузьминых, уличенному НАБУ в получении взятки.

Впоследствии НАБУ и САП сообщили о том, что депутат игнорирует неоднократные вызовы на следственные действия. Также в антикоррупционных органах заявляют, что ни депутат, ни его защитник не сообщили об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый депутат.