Денис Орехов о развитии блокчейн-технологий в странах СНГ

Сегодня криптовалюта всё чаще встречается в нашей повседневной жизни, и это уже далеко не тот крошечный и хаотичный рынок, который мы наблюдали 3-4 года назад.

Капитализация криптовалютного рынка достигла $2,7 триллионов в ноябре 2021, констатирует криптоэксперт, сооснователь «Центра развития и правовой поддержки криптоиндустрии и блокчейн-технологий» Денис Орехов.

Анархию сменила регуляция, которая сделала рынок криптовалют более привлекательным для институциональных инвесторов, миллиардных венчурных фондов, а также таких финансовых гигантов, как Visa, Mastercard и Paypal.

«За последние 3 месяца клиенты провели платежей на сумму $2,5 миллиарда, — заявил финансовый директор Visa. — Это более 70% от общего объёма за 2021». Не это ли то самое mass adoption (широкое применение, массовое использование), которого так не хватало блокчейн-индустрии все эти годы?

С нашими западными друзьями всё предельно понятно. Но что же происходит в странах СНГ? Ведь с правовой точки зрения всё прекрасно. В Украине в сентябре 2021 был принят закон о легализации криптовалюты. В Армении (при сотрудничестве армянского концерна Multi Group и Omnia Tech) ещё в 2018 открылась одна из крупнейших в мире майнинговых ферм. Россия так же не против внедрения блокчейн-технологий, несмотря на недавние заявления о запрете криптовалют в РФ.

По мнению эксперта, тому есть несколько причин. Основная из них — токсичное информационное пространство. Всё чаще на просторах интернета можно найти бесконечное количество различных мошенничеств:

— финансовые пирамиды, замаскированные под компании, инвестирующие в блокчейн-стартапы;

— Telegram-каналы с сигналами о дальнейшем изменении цены какого-либо актива;

— фейковые обменники криптовалют;

— десятки других мошеннических схем.

Но чтобы попасться в мошенническую схему, ведь необходимо изначально от кого-то о ней узнать? В этом виновны некомпетентные «лидеры общественного мнения». Невозможно вчера быть бьюти-блогером, а сегодня проснуться криптоэкспертом. Людей всячески заманивают в эти фирмы, которые в 99% случаев теряют средства клиентов, после чего формируется негативное мнение не только о самой горе-«компании», но и о всей блокчейн-индустрии.

Поэтому наша задача состоит не только в том, чтобы очистить информационное пространство от подобного рода мошенничества, но и создать платформу, на которой потенциальный пользователь блокчейна сможет получать только достоверную информацию, заключает Денис Орехов.