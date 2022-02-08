В четверг в Берлине состоится заседание политсоветников в нормандском формате

Ближайшая встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) состоится на уровне политсоветников в четверг, 10 февраля, в Берлине, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«10 февраля, в четверг, состоится новое заседание политсоветников, в Берлине на этой раз, и мы надеемся, что процесс будет продвигаться. Этот процесс должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня происходит на границах», — сказал Макрон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции во вторник в Киеве.

Украинские интересы будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, который накануне выздоровел от коронавируса.

Как заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, задача максимум для Украины на этой встрече - это разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам мирного урегулирования на Донбассе.