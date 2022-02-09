В Кремле подтвердили встречу политсоветников «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политсоветников «нормандского формата». При этом он заявил, что для России положительные результаты переговоров связаны только с реализацией минских соглашений.

«Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится», — сказал Песков.

«Перспективы могут быть только общие. И положительные перспективы могут быть связаны исключительно только с реализацией минского комплекса мер», — заявил Песков.