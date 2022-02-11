Берлин подтвердил планы проведения встречи советников лидеров «нормандского формата» в марте

Следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), как ожидается, состоится в марте; планов проведения переговоров глав государств и правительств или МИД пока нет. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Следующая встреча в таком составе запланирована на март, после того как ранее пройдет заседание трехсторонней контактной группы», — сказал он, отметив, что это «сложные переговоры». «Осторожное сближение было бы преувеличением, хочу сразу сказать», — подчеркнул Хебештрайт.

Однако, по его оценке, уже хорошо, что поддерживается диалог и что все стороны выразили готовность дальше работать над реализацией минских соглашений. «Сейчас надо надеяться на то, что стороны пойдут навстречу друг другу. На это нацелены все наши усилия», — отметил представитель немецкого кабмина.

Хебештрайт сказал также, что встреча лидеров «нормандской четверки» или министров иностранных дел пока не планируется.

Накануне в Берлине прошли переговоры советников лидеров государств нормандского формата. Они продлились почти девять часов, однако сторонам не удалось добиться результатов и согласовать итоговое заявление.