Канцлер Шольц поговорит с Зеленским перед поездкой в Москву

У Украины нет слишком завышенных ожиданий от визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца, но это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины Владимиром Зеленским, где они синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы позитивно отмечаем тот факт, что канцлер Шольц посетит Киев сначала, перед тем, как посетить Москву. У нас нет каких-то слишком завышенных ожиданий, но это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины, где они действительно синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву», — сказал Кулеба на пресс-конференции в Харькове в пятницу, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что визит Шольца в Украину чрезвычайно важен. «Надеемся, что этот визит превысит наши ожидания», — добавил Кулеба.