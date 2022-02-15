Пентагон собирается возить оружие в Украину не только по воздуху

Пентагон надеется предоставить военную помощь Украине посредством наземной доставки, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил членам палаты представителей в частном разговоре о желании министра обороны Ллойда Остина использовать наземные маршруты вместо доставки по воздуху, чтобы предоставить украинцам летальную помощь.

Издание отмечает, что Остин, скорее всего, обсудит эту тему с представителями стран НАТО на этой неделе в ходе своего визита в Брюссель и Восточную Европу.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, глава Минобороны США отправится в Бельгию, Польшу и Литву, чтобы встретиться с высокопоставленными военными и правительственными лидерами, а также примет участие в министерской конференции альянса.