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США временно переносят посольство из Киева во Львов

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США временно переносят посольство из Киева во Львов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о временном переносе американского посольства из Киева во Львов, сообщил Госдеп.

«Мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск», — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.

Сообщается, что посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством и будет координировать дипломатические отношения в Украине, а также продолжит интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса.

Вместе с тем, в Госдепе отметили, что перенос является обычной мерой предосторожности и не отменяет поддержку или Украины, подчеркнув, что США «непоколебимы в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины».

Кроме того, США продолжают работать над достижением дипломатического решения и взаимодействию с российским правительством.

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Также отмечается, что «путь для дипломатии остается доступным, если Россия решит действовать добросовестно».

Блинкен также призвал оставшихся в Украине американцев немедленно покинуть ее территорию ради их безопасности. «Граждане США, которым требуется экстренная помощь в Украине, должны заполнить онлайн-форму, и Государственный департамент при необходимости примет меры», — подчеркнул госсекретарь США.

посольство США, отношения с Россией, Энтони Блинкен
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