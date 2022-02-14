США временно переносят посольство из Киева во Львов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о временном переносе американского посольства из Киева во Львов, сообщил Госдеп.
«Мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск», — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.
Сообщается, что посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством и будет координировать дипломатические отношения в Украине, а также продолжит интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса.
Вместе с тем, в Госдепе отметили, что перенос является обычной мерой предосторожности и не отменяет поддержку или Украины, подчеркнув, что США «непоколебимы в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины».
Кроме того, США продолжают работать над достижением дипломатического решения и взаимодействию с российским правительством.
Также отмечается, что «путь для дипломатии остается доступным, если Россия решит действовать добросовестно».
Блинкен также призвал оставшихся в Украине американцев немедленно покинуть ее территорию ради их безопасности. «Граждане США, которым требуется экстренная помощь в Украине, должны заполнить онлайн-форму, и Государственный департамент при необходимости примет меры», — подчеркнул госсекретарь США.
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