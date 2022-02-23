ЕС намерен ввести санкции против российских пропагандистов

ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого, утверждает американское издание Politico со ссылкой на поступивший в ее распоряжение проект документа.

В документе, на которое ссылается издание, говорится, что Симоньян и Толстой являются центральными фигурами государственной пропаганды.

Как утверждает Politico, в документе отмечается, что Симоньян способствовала позитивному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов на Донбассе.

В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на попавший в их распоряжение список сообщает, что Евросоюз может ввести санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и телеведущего Владимира Соловьева.

«Известный и авторитетный российский телеведущий Владимир Соловьев и представитель министерства иностранных дел Мария Захарова также попадут под санкции», — пишет газета.

Конгрессмены США в январе предлагали ввести санкции против Симоньян, а также телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста.

Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли с Донбассом. Кроме того, в списке — 27 физлиц и организаций.