Британия полностью заморозит активы всех российских банков

Великобритания в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в парламенте, представляя новые санкции против России в связи с войной в Украине.

«В ближайшие дни мы введем полное замораживание активов всех российских банков, рассчитывая координировать свои действия с нашими союзниками», — сказала она.

Ранее Британия уже ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали «Ростех», «Тактическое ракетное вооружение», Уралвагонзавод, ОАК и ОСК.

Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты «Аэрофлота» из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, «Открытие» и Совкомбанк.

Отключение ряда российских банков от SWIFT — только первый шаг из тотального запрета, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в парламенте, представляя новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине.

«Мы договорились, что многие ключевые российские банки будут выведены из системы SWIFT, что исключит их из международных финансов. Это первый шаг к полному запрету SWIFT (для них — ред.)», — сказала министр.