«Мы выстояли»: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

«Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел», - заявил президент.

Он призвал всех заграничных украинцев возвращаться в Украину и вставать на защиту страны.

Зеленский также сказал, что народ заслужил членство в ЕС. По его мнению, наступил момент принять решение про членство Украины в ЕС.