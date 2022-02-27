Минобороны Украины обнародовало данные по российским потерям

Суммарные потери российской армии за трое суток её вторжения в Украину достигли 4 300 военнослужащих, сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.
«Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине: самолеты — 27, вертолеты — 26, танки — 146, боевые бронированные машины — 706, пушки — 49, ЗРК БУК — 1, „Грады“ — 4, автомобильная техника — 30, цистерны — 60, БПЛА ОТР — 2, корабли/катера — 2, средства ПВО, личный состав ориентировочно 4300(уточняется)», — написала Маляр в фейсбуке в воскресенье.
Она отметила, что эта информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
«Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери», — подытожила Маляр.
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