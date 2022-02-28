Финляндия убирает с полок магазинов российские товары

Одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm убирает из ассортимента российские товары. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.
«S-ryhm приняла решение убрать из ассортимента находящиеся в продаже в наших магазинах товары российского происхождения », - говорится в сообщении.
«То, что сейчас происходит в Украине, ужасает и подлежит полному осуждению», — указали в компании.
В результате такого решения из ассортимента будет исключено порядка 50 позиций, среди них как продовольственные товары, так и ряд спортивных и текстиль.
Также финская сеть по продаже алкогольной продукции Alko прекращает продажу российских товаров. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.
«Alko прекращает продажу российской алкогольной продукции в своих розничных магазинах и в интернет-магазине», — говорится в сообщении.
Товары из РФ не будут продаваться с 28 февраля, уточнили там.
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