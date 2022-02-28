Финляндия убирает с полок магазинов российские товары

Одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm убирает из ассортимента российские товары. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

«S-ryhm приняла решение убрать из ассортимента находящиеся в продаже в наших магазинах товары российского происхождения », - говорится в сообщении.

«То, что сейчас происходит в Украине, ужасает и подлежит полному осуждению», — указали в компании.

В результате такого решения из ассортимента будет исключено порядка 50 позиций, среди них как продовольственные товары, так и ряд спортивных и текстиль.

Также финская сеть по продаже алкогольной продукции Alko прекращает продажу российских товаров. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

«Alko прекращает продажу российской алкогольной продукции в своих розничных магазинах и в интернет-магазине», — говорится в сообщении.

Товары из РФ не будут продаваться с 28 февраля, уточнили там.