Российская армия с начала войны потеряла в Украине 29 самолетов и 191 танк

Российская армия потеряла за четверо суток боев в Украине с 24 по 28 февраля по состоянию на 6.00 29 самолетов, 29 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата и 5 средств противовоздушной обороны, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook в понедельник.
Кроме того, по ее словам, за этот период агрессор потерял 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 291 единицу автомобильной техники, 60 цистерн, а также 2 судна.
Из орудий российская армия потеряла 74 пушки, 1 зенитно-ракетный комплекс «Бук», 21 «Град».
Потери личного состава врага — ориентировочно 5300 человек.
«Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери», — уточнила Маляр.
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