Российский ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.

Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили стремлением поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Это происходит на фоне введённых санкций, резкого обвала рубля и фондового рынка.