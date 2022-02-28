Ведущие ассоциации не будут признавать боксерские турниры в России

Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) договорились не признавать соревнования, проводимые в России, говорится в совместном заявлении на сайте WBO.

Свое решение организации объясняют ситуацией вокруг Украины.

«Четыре организации бокса мира объединяются, чтобы выразить свою позицию в отношении трагической войны», — говорится в заявлении, подписанном руководителями организаций.

«Наши организации не будут признавать бои в России, пока не будет проведена дальнейшая оценка ситуации», — отмечается в тексте заявления.