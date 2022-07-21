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Мой дом — моя крепость: как создать комфорт и уют

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Мой дом — моя крепость: как создать комфорт и уют

Мой дом — моя крепость: как создать комфорт и уют

Потребность в укромном месте, где можно было бы чувствовать себя в безопасности, уходит корнями еще к доисторическим временам, когда люди жили в пещерах. Сначала домом для людей было просто небольшое пространство, освещенное и согретое пламенем костра. Да, с тех пор многое изменилось, но даже сегодня ощущение безопасности и спокойствия в том месте, где мы живем, является самым главным для стабильного морально-психологического состояния.

Помещение, которое мы называем домом, ассоциируется с отдыхом от изнуряющих дел и стресса, поэтому мы всегда стараемся создать там атмосферу уюта. Но что же делать, если вы еще не чувствуете себя уютно и расслабленно в том месте, где сейчас живете? В этой статье мы поделимся несколькими лайфхаками, которые, мы надеемся, помогут вам создать гармоничную домашнюю атмосферу.

Хитрости декора

Даже если у вас нет дизайнерского чувства стиля, можно превратить вашу комнату, дом или квартиру в красивое место, если знать нюансы трех важных составляющих уюта в доме: удобство, освещение, детали.

Удобство. Да, вам однозначно ничего не должно мешать, поэтому избавьтесь от ненужных вещей, которые захламляют пространство и не приносят пользы. Затем дайте своему телу ощутить домашний комфорт: выберите стильную и комфортную домашнюю одежду и обувь. Женские тапочки должны быть мягкими и максимально удобными, ведь они ассоциируются с домом. Также важно разместить предметы интерьера так, чтобы они гармонично сочетались и радовали глаз. Почитайте о датской философии интерьера хюгге или гармонизируйте атмосферу дома с помощью китайской практики фен шуй. А старую мебель можно отреставрировать в винтажном или даже современном стиле. Главное — желание.

Освещение. Нет ничего более важного для создания уюта, чем хорошее освещение. Достаточно ли вам света, а, может, вы любите романтичные сумерки, подсвеченные лишь гирляндами или свечами? Отталкивайтесь от собственных ощущений и от мнения людей, с которыми разделяете домашнее пространство. Рекомендуем выбирать лампочки с теплым освещением, поскольку именно они лучше подходят для дома, а холодный свет оставьте для офисных будней. Для создания богемной атмосферы подойдут струнные светильники, а для вечерних посиделок установите кластеры освещения там, где вы хотите, чтобы были фокусные точки.

Детали. Ни один интерьер не будет полноценным без атмосферных деталей, которые подчеркивают индивидуальность и могут многое рассказать гостям о жителях дома. Это может быть текстиль, картины, плакаты, фотографии, статуэтки, вазы с цветами, растения в вазонах, ваше творчество. Главное, чтобы предметы не были расположены хаотично и гармонично взаимодействовали со стилем и цветовой гаммой помещения.

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Особый аромат дома

То, что вы видите в доме, очень важно, но то, что вы можете ощутить, не менее важно. Не стоит недооценивать силу аромата. Существует много разных способов ароматизировать свой дом. Можно использовать парфюмированные свечи, аромадиффузоры, лампу Берже, специальные мешочки с травами и специями. Вам только нужно выбрать один из них и, конечно же, использовать натуральные ароматы для улучшения настроения, восполнения запасов энергии или расслабления.

В каждый дом можно добавить немного уюта и комфорта. Подумайте, какие изменения вы можете внести прямо сейчас, чтобы наслаждаться особой атмосферой, которая будет вас успокаивать и вдохновлять.

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