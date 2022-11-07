Насколько дороже электронный документооборот? 

Перед тем как разобраться с ценообразованием и оценить, что дороже - использовать электронный документооборот в вашей компании или же лучше остаться на старом-добром аналоговом - разберемся, что же такое электронный документооборот.
ЭДО - сокращение для электронного документооборота, это процесс обмена документацией, включая подписанные копии документов для текущей работы - договоров, актов, счетов, так и отчетностью - с контролирующими органами. Подписанный в электронном виде договор имеет ту же юридическую силу, что и бумажный подписанный договор.
Однако, важно учитывать, что ЭД подписываются электронной печатью - уникальным куском кода, который четко указывает на подписанта - юрлицо, должность, ФИО.
В этой статье мы лишь приблизительно посчитаем стоимость перехода на ЭДО в маленьких компаниях. Цены на все постоянно меняются и зимой 2023 ценники, указанные в статье могут быть уже неактуальны.
Но вот что вам понадобится для старта:
И это все базово необходимое. Итого за 2 690 грн вы получаете все необходимое для отправки и получения документов.
Что же у нас получится по бумажному документообороту? Тут как минимум:
Итого на выходе получится, что чем больше договоров в год вы делаете, тем выше будет стоимость ведения оффлайн документооборота и тем больший груз вы собираете в своем архиве.
Электронный документооборот Медок это не только о дешевизне, но и об удобстве. Вы можете заказывать сверки по необходимым периодам с налоговой онлайн, без заполнения больших формуляров и ожидания ответа неделями - в течении трех дней после запроса, в систему поступят документы, которые автоматически распределяются в нужную папку.
Кроме того, если стандартных функций вам будет недостаточно - можно использовать модули Медок, расшриряющие его базовый функционал:
Благодаря модулям и базовому комплекту - пользоваться ЭДО получается быстрее, удобнее и главное безопаснее. Даже для маленьких предприятий.