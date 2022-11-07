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Насколько дороже электронный документооборот? 
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Насколько дороже электронный документооборот? 

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Насколько дороже электронный документооборот? 

Перед тем как разобраться с ценообразованием и оценить, что дороже - использовать электронный документооборот в вашей компании или же лучше остаться на старом-добром аналоговом - разберемся, что же такое электронный документооборот. 

ЭДО - сокращение для электронного документооборота, это процесс обмена документацией, включая подписанные копии документов для текущей работы - договоров, актов, счетов, так и отчетностью - с контролирующими органами. Подписанный в электронном виде договор имеет ту же юридическую силу, что и бумажный подписанный договор. 

Однако, важно учитывать, что ЭД подписываются электронной печатью - уникальным куском кода, который четко указывает на подписанта - юрлицо, должность, ФИО. 

Стоимость перехода на электронный документооборот

В этой статье мы лишь приблизительно посчитаем стоимость перехода на ЭДО в маленьких компаниях. Цены на все постоянно меняются и зимой 2023 ценники, указанные в статье могут быть уже неактуальны. 

Но вот что вам понадобится для старта:

  1. Оформление КЭП - квалифицированной электронной подписи. Ее стоимость невысокая и составляет в среднем 170 грн
  2. КЭП необходимо хранить на токене - защищенном носителе, без него использовать КЭП не получится. Стоимость такого носителя колеблется и зависит от сложности ключа, но в среднем составляет 900 грн
  3. С логином разобрались, теперь к программе ЭДО. За пример берем самую популярную программу - Медок. Чтобы узнать стоимость оформления подписки на Медок - посмотрите информацию на странице ukrzvit.ua/ru/me-doc/. На сегодня это 1 620 грн в год. 

И это все базово необходимое. Итого за 2 690 грн вы получаете все необходимое для отправки и получения документов. 

Что же у нас получится по бумажному документообороту? Тут как минимум:

  • устройства печати - принтеры, сканеры
  • краска и бумага - расходные материалы
  • Отправка и получение документов - конверты, марки,
  • специальный почтовый ящик для корреспонденции
  • архив, где хранится вся документация

Итого на выходе получится, что чем больше договоров в год вы делаете, тем выше будет стоимость ведения оффлайн документооборота и тем больший груз вы собираете в своем архиве. 

Дополнительные возможности ЭДО

Электронный документооборот Медок это не только о дешевизне, но и об удобстве. Вы можете заказывать сверки по необходимым периодам с налоговой онлайн, без заполнения больших формуляров и ожидания ответа неделями - в течении трех дней после запроса, в систему поступят документы, которые автоматически распределяются в нужную папку. 

Кроме того, если стандартных функций вам будет недостаточно - можно использовать модули Медок, расшриряющие его базовый функционал:

  • Модуль учета НДС
  • Модуль ведения зарплатных ведомостей с автоматической подачей отчетности
  • Модуль учета акцизов и акцизной деятельности
  • Модуль Корпорация, который помогает свести все данные по компании в удобную табличную выгрузку

Благодаря модулям и базовому комплекту - пользоваться ЭДО получается быстрее, удобнее и главное безопаснее. Даже для маленьких предприятий.

 

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