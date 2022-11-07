Насколько дороже электронный документооборот? 

Перед тем как разобраться с ценообразованием и оценить, что дороже - использовать электронный документооборот в вашей компании или же лучше остаться на старом-добром аналоговом - разберемся, что же такое электронный документооборот.

ЭДО - сокращение для электронного документооборота, это процесс обмена документацией, включая подписанные копии документов для текущей работы - договоров, актов, счетов, так и отчетностью - с контролирующими органами. Подписанный в электронном виде договор имеет ту же юридическую силу, что и бумажный подписанный договор.

Однако, важно учитывать, что ЭД подписываются электронной печатью - уникальным куском кода, который четко указывает на подписанта - юрлицо, должность, ФИО.

Стоимость перехода на электронный документооборот

В этой статье мы лишь приблизительно посчитаем стоимость перехода на ЭДО в маленьких компаниях. Цены на все постоянно меняются и зимой 2023 ценники, указанные в статье могут быть уже неактуальны.

Но вот что вам понадобится для старта:

Оформление КЭП - квалифицированной электронной подписи. Ее стоимость невысокая и составляет в среднем 170 грн КЭП необходимо хранить на токене - защищенном носителе, без него использовать КЭП не получится. Стоимость такого носителя колеблется и зависит от сложности ключа, но в среднем составляет 900 грн С логином разобрались, теперь к программе ЭДО. За пример берем самую популярную программу - Медок. Чтобы узнать стоимость оформления подписки на Медок - посмотрите информацию на странице ukrzvit.ua/ru/me-doc/. На сегодня это 1 620 грн в год.

И это все базово необходимое. Итого за 2 690 грн вы получаете все необходимое для отправки и получения документов.

Что же у нас получится по бумажному документообороту? Тут как минимум:

устройства печати - принтеры, сканеры

краска и бумага - расходные материалы

Отправка и получение документов - конверты, марки,

специальный почтовый ящик для корреспонденции

архив, где хранится вся документация

Итого на выходе получится, что чем больше договоров в год вы делаете, тем выше будет стоимость ведения оффлайн документооборота и тем больший груз вы собираете в своем архиве.

Дополнительные возможности ЭДО

Электронный документооборот Медок это не только о дешевизне, но и об удобстве. Вы можете заказывать сверки по необходимым периодам с налоговой онлайн, без заполнения больших формуляров и ожидания ответа неделями - в течении трех дней после запроса, в систему поступят документы, которые автоматически распределяются в нужную папку.

Кроме того, если стандартных функций вам будет недостаточно - можно использовать модули Медок, расшриряющие его базовый функционал:

Модуль учета НДС

Модуль ведения зарплатных ведомостей с автоматической подачей отчетности

Модуль учета акцизов и акцизной деятельности

Модуль Корпорация, который помогает свести все данные по компании в удобную табличную выгрузку

Благодаря модулям и базовому комплекту - пользоваться ЭДО получается быстрее, удобнее и главное безопаснее. Даже для маленьких предприятий.