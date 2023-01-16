В Україні зростуть штрафи за підробку сільськогосподарської продукції

Штраф за підробку сільськогосподарської продукції в Україні сягне 13 мільйонів гривень. Такі суми містяться у прийнятому законі про фальсифікат №3680-д. Новий документ допоміг вдосконалити законодавство у сфері охорони прав на сорти рослин та наблизив його до норм Європейського Союзу.

Про це повідомляє Насіннєва Асоціація України, пише видання Аграрії разом.

Одним із найголовніших моментів визначають значне збільшення штрафів за маркування, пакування фальсифікованої продукції та використання торгівельної марки, яка зовнішньо нагадує торгівельну марку іншого виробника. За такі дії громадянину загрожуватиме фінансове покарання у розмірі від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі ця сума може складати до 6,5 мільйонів гривень. На посадових осіб чекатиме більший штраф – від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів разом з конфіскацією фальсифікату та обладнання для його вироблення.

Окрім суттєвого зросту штрафів, закон також:

дозволив подавати заявки на реєстрацію сортів онлайн;

скоротив строки розгляду документів;

запровадив електронні сервіси отримання дозвільних документів для ввезення зразків насіння для дослідних цілей;

спростив процедури ввезення в Україну вже відомих сортів насіння та садивного матеріалу;

спростив реєстрацію для сортів, що вже зареєстровані в ЄС та США;

надав права будь-кому подавати заявку на поширення сорту суспільного надбання.

Як відзначила виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзана Григоренко, новий закон дозволяє постачати насіння найновіших сортів українським аграріям одночасно з агровиробниками ЄС та США, зокрема таких стратегічно важливих культурах, як кукурудза, соняшник, соя чи лохина.

За словами директорки НАУ, обговорення щодо законопроєкту тривали довго, документ є довгоочікуваним та є сподівання, що він стане поштовхом до розробки нових змін, і найголовніше — буде виконаний та впроваджений практично.

Таким чином, нові зміни суттєво спрощують життя українським аграріям завдяки ліквідації зайвої бюрократії, переходу багатьох процедур в онлайн та впорядкуванню багатьох питань, що стосуються ввозу насіння та матеріалів в Україну. Також нові норми спрощують процедуру експертизи та реєстрації сортів рослин та руху насіння і садивного матеріалу.