Кабмін дозволив пересилання паспорта громадянина України в міжнародних поштових відправленнях

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку, дозволивши пересилання паспорта громадянина України та посвідчення особи на повернення в Україну в міжнародних поштових відправленнях, що реєструються, в період дії воєнного стану.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

"Зокрема, пересилання паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну доступне в період дії воєнного стану або на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину", - зазначив він.