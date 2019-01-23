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Болгария больше не будет давать «золотые» визы иностранным инвесторам

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Болгария больше не будет давать «золотые» визы иностранным инвесторам

Правительство Болгарии приняло решение отказаться от предоставления гражданства состоятельным инвесторам, претендующим на получение «золотых» виз и паспортов в обмен на приобретение недвижимости или существенные капиталовложения в экономику. Об этом на брифинге по итогам заседания кабинета министров, которое состоялось в среду, сообщил министр экономики Эмил Караниколов.

«[Наше предложение] касается так называемых быстрых инвестиций, права на получение гражданства за деньги — инвестиции в государственные ценные бумаги и акции. Наша проверка показала, что действие этого закона существенного экономического эффекта не дает, а болгарское гражданство, начиная с 2014 года было предоставлено лишь 50 бизнесменам различных государств, в том числе России, Египта и Пакистана. Соответствующее предложение о поправках в Закон о болгарском гражданстве будет внесено в Народное собрание (парламент) страны», — сообщил Караниколов.

Министр уточнил, что гражданство Болгарии предоставлялось за инвестиции в размере не менее 1 млн левов (около €500 тыс.). В 2014 году были поданы два заявления о вкладе в 89 млн левов (около €44,5 млн), в 2015 году — одно заявление за 13 млн левов (около €6,5 млн). В 2018 году инвестиции в производство составили 491 млн левов (около €245,5 млн).

Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС ужесточить проверки состоятельных инвесторов, претендующих на получение «золотых» виз и паспортов. Газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с проектом документа, в среду отмечает, что, как полагают в ЕК, эти действия делают сообщество уязвимым в отношении отмывания денег, коррупции и деятельности преступных группировок.

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Правило «золотых» виз и паспортов введено в ряде стран ЕС, в том числе в Великобритании, Португалии, Испании, Болгарии и на Мальте. В результате реализации подобного проекта государства ЕС, по данным международных организаций Global Witness и Transparency International, получили за последнее десятилетие только в виде прямых инвестиций €25 млрд.

Болгария, гражданство, паспорт
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