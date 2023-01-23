Франція може відправити в Україну танки Leclerc

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає можливості відправлення танків Leclerc в Україну.

Він виступав на саміті із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

По-перше, передача важкої бронетехніки не має означати нової ескалації та провокувати посилення кровопролиття. Крім того, ці танки мають бути справді корисними в оборонних позиціях української армії, а оборона самої Франції від цього рішення не постраждає.

– Я не виключаю, що ми відправимо партію Leclerc до України, це рішення навіть може бути ухвалене колективно у нашому парламенті. Але однозначно всі три умови мають бути дотримані, – резюмував він.