Головою Вищої ради правосуддя обрано суддю Григорія Усика

Головою Вищої ради правосуддя (ВРП) обрано суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Григорія Усика, обраного членом ВРП на з'їзді суддів, повідомляє ВРП.
"Головою Вищої ради правосуддя обрано Григорія Усика. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 23 січня 2023 року 15 голосами", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ВРП.
За інформацією ВРП, Усик у 1994 році закінчив Харківський юридичний інститут, працював в органах МВС, а з 1995 року – суддею в Дарницькому районному суді Києва й Апеляційному суді Києва. З листопада 2017 року працює суддею Верховного Суду.
Голову ВРП обирають на засіданні ради таємним голосуванням із членів ВРП терміном на два роки.
Як повідомлялося, 12 січня XIX позачерговий з'їзд суддів у Києві обрав усіх вісьмох членів ВРП за своєю квотою, було відновлено повноважний склад ВРП.
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