ЄС може погодити обмеження цін на російські нафтопродукти

Посли ЄС обговорюють питання пов'язані з війною в Україні, й очікується, що вже наступного тижня ЄС зможе погодити обмеження цін на російські нафтопродукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
Йозвяк повідомив, що за новими обмеженнями ціна на за дизельне топливо може бути знижена до 100 доларів, а за мазут до 45 доларів.
За його словами, дехто з послів все ж наполягає на тому, щоб переглянути обмеження на нафту зараз, а не в березні. Також є деякі невдоволення через відтягування санкцій на постачання добрив з білорусі.
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