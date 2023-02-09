Українці мають сплатити податок за "зайві" квадратні метри

Українці, які володіють великою нерухомістю, мають сплатити податок за "зайві" квадратні метри.
Як пише Апостроф, про це йдеться у 266 статті Податкового кодексу України.
Зокрема, для тих, хто має площу квартири перевищує 113 квадратів, розмір податку становить від 5 тис. грн. Зазначається, що "зайвою" вважається площа будинку від 120 квадратів та квартири – від 60 квадратних метрів, і кожному власнику площі такої нерухомості квитанції прийдуть до 1 липня.
Після отримання квитанції сплатити податок можна буде протягом 60 днів, а його обсяг залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, проте її розмір не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. У 2023-му ця сума складе 97,5 грн.
Наголошується, що місцева влада також має право збільшувати "норму" - наприклад, брати податки за квартири площею, що перевищує не 60, а 70 квадратних метрів.
Важливо наголосити, що ці правила не стосуються тих, чиє житло знаходиться на окупованих територіях або на тих населених пунктах, де раніше велися військові дії.
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