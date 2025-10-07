Протягом 2025 року платники податків перерахували майже на 22% більше ЄСВ ніж минулого року

Протягом січня – вересня 2025 року платники податків перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 21,9% або 86,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли сума надходжень становила 393 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.
Нагадаємо, роботодавці сплачують 22% єдиного внеску за найманих працівників. Саме ці кошти є основним джерелом наповнення соціальних фондів, із яких фінансуються державні програми соціального страхування, пенсійні виплати та матеріальна допомога громадянам.
Розподіл зібраних коштів здійснює Державна казначейська служба України відповідно до напрямів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
З 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці (як на спрощеній, так і на загальній системах оподаткування), а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".
Хто звільняється від сплати ЄСВ:
