Черняк: росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до 24 лютого

росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого, впевнений представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

Черняк заявив, що росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона "намагається знайти слабкі місця в нашій обороні".

"Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України.

росія стикається з браком високоточної зброї, і, попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. росіяни вже використали понад 80% високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається", – зауважив предстваник військової розвідки України.