Горілка, податки, молитви: Євген Черняк знову вляпався

Податковий удар по Черняку

Державна податкова служба України анулювала ліцензії компанії Global Spirits на оптову торгівлю алкоголем та звинуватила її в ухиленні від сплати податків на 700 млн грн. Крім того, компанію оштрафували на 97 млн грн, а матеріали передали до Бюро економічної безпеки.

Найбільш гучним стало розслідування щодо січневих поставок алкоголю від ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», яка відвантажила товар на 48 млн грн фірмі без ліцензії на роздрібну торгівлю. При цьому постачання відбувалося на адресу молитовного дому в Житомирі – щодня по 2-3 фури.

Цікаво, що лише тиждень тому голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев публічно дякував компанії Черняка за сумлінну сплату податків.

Як Черняк зберіг бізнес у РФ після 2022 року

Ще у травні 2022 року Черняк заявив про вихід із російського ринку, але фактично його компанії продовжували працювати в РФ. Він передав заводи «Русский Север» і «Родник и К» новому власнику – Олександру Беспалову, що дозволило уникнути санкцій. Ці заводи випускали горілку «Хортиця», «Мороша» та «Первак», а новий власник одразу подав заявки на реєстрацію товарних знаків «Шустовъ», «Первакъ» і «Мороша лісова».

Попри формальний «вихід», виробництво продукції Global Spirits у Росії зросло на 45% у 2022 році, а компанія залишалася в топ-5 постачальників горілки.

Грудень 2023: підозра у фінансуванні агресії РФ

СБУ оголосила Черняку підозру за статтею 111-2 ККУ (фінансування російської агресії). За даними слідства, у 2022 році компанії Черняка перерахували в бюджет РФ понад 14 млрд рублів ($157,7 млн) податків.

Крім того, підприємства Global Spirits у Центральній Азії та на Кавказі купували спирт у Росії, використовували його у виробництві та експортували продукцію до США й РФ. У лютому 2023 року депутат Держдуми РФ Дмитро Гусєв вимагав заборонити продаж українських алкогольних брендів у Росії, стверджуючи, що їхні прибутки фінансують ЗСУ.

Липень 2023: Росія оголошує Черняка «терористом»

У липні 2023 року Росфінмоніторинг вніс Черняка до списку терористів та екстремістів, а в РФ проти нього відкрили справу за статтею 205.1 КК РФ (фінансування тероризму). Його російські підприємства були конфісковані.

Як Черняк десятиліттями уникав відповідальності

Ще з 1990-х років Черняк або афілійовані з ним компанії неодноразово фігурували у кримінальних провадженнях. Проте жодне з них не мало наслідків: справи відкривалися, а потім загадково закривалися. Черняк систематично «зачищав» негатив у медіа.

Черняк зберігає мовчання

Попри серйозність звинувачень, ні сам Євген Черняк, ні його представники ситуацію не коментують. Водночас, згідно з публікаціями в соціальних мережах, Черняк разом із сином, які обоє є призовного віку, подорожують світом.

Скандал навколо Global Spirits може стати переломним моментом. Проте чи стане це дійсним ударом по алкогольному магнату, враховуючи його вміння уникати відповідальності, залишається відкритим питанням.